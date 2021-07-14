Nissan’ın eski CEO’su Ghosn Japonya'dan İstanbul'a kaçış hikayesini anlattı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:58

Otomobil devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Japonya'dan kaçış hikayesi ile ilgili ilk kez konuştu.

Ghosn, BBC'ye demecinde, Aralık 2019'da, müzik aletlerini saklamak için kullanılan bir kutunun içinde önce Japonya'dan Türkiye'ye, ardından da Türkiye üzerinden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yasadışı yollarla nasıl seyahat ettiğini tüm detaylarıyla anlattı.

Brezilya, Fransa ve Lübnan pasaportlarına sahip olan Ghosn, daha önce nasıl kaçtığını açıklamayı reddetmişti.

KUTUNUN İÇİNDE SAKLANDI

Ghosn BBC'ye demecinde, "Uçağın 23:00'te kalkması planlanıyordu [...] Uçağın içinde bir kutuda kalkışı beklemek... muhtemelen hayatımda yaşadığım en uzun bekleyişti" dedi. Ghosn toplamda, yaklaşık bir buçuk saat kutunun içinde saklandığını ve bunun “bir buçuk yıl” gibi hissettirdiğini de sözlerine ekledi.

Ghosn'un Lübnan'ı tercih etmesinin sebebi hem vatandaşlığına sahip olması hem de Japonya ile bir tür 'suçluların iadesi' anlaşmasına sahip olmamasıydı.

"PLAN İŞE YARADI"

Ghosn, kaçmadan birkaç ay önce [ikinci kez kefaletle serbest bırakılmadan önce] Tokyo'daki bir gözaltı merkezinde, suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle uzun süre gözaltında tutulmuştu.

Ghosn, BBC'ye demecinde, "Saklanabilmemin tek yolu, bir kutunun içinde ya da bir bavulun içinde olmaktı, böylece kimse beni göremezdi, kimse beni tanıyamazdı ve plan işe yaradı" dedi.

BBC'ye göre, "Ghosn'un hikayesinde her şey var: kibir, kurumsal ve küresel politika ve Hollywood filmlerine layık bir kaçış macerası. Günah işlemekten çok günahı alınan bir adam olduğunda ısrar ediyor ve bugün adını temize çıkarmak için avukatlarla birlikte çalışıyor..."