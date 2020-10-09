Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Dünya Gıda Programı'na verildi.
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