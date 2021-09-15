Norveç'te İşçi Partisi ipi göğüsledi
Norveç’te petrol ve küresel ısınma politikalarını etkileyecek genel seçim için halk sandığa gitti.
Norveç’te önceki gün yapılan genel seçimlerin galibi İşçi Partisi önderliğindeki merkez-sol ittifak oldu. Muhalefetteki İşçi Partisi, parlamentodaki 169 sandalyenin 48’ini kazandı, böylelikle Erna Solberg liderliğindeki sekiz yıllık muhafazakâr hükümet dönemi sona erdi.
ÇEVRECİ POLİTİKALAR
Avrupa’nın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ülkedeki seçimlere iklim krizi ve adaletsizlik eleştirileri damga vurdu. Gözlemciler İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Stoere’un (61) önünde zorlu koalisyon görüşmeleri olduğunu belirtiyor. Koalisyonun İşçi Partisi, Merkez Parti ve Sosyalist Sol olarak üç partili mi, yoksa Yeşiller ve komünist Kızıl Parti’nin de katılımıyla beş partili olarak mı kurulacağının netleşmediğini kaydetti. Merkez Parti’nin 28 sandalye ile desteğini artırdığına dikkat çekiliyor. Stoere parti üyelerine yaptığı konuşmada, “önümüzdeki günlerde, değişim isteyen tüm partilerin liderlerini davet edeceğim” dedi. Yeşiller Partisi ülkede karbon emisyonlarını azaltmak için Norveç’in en büyük ihraç ürünü olan petrol üretiminin durdurulması için kampanya yürütmüştü. 2013’ten beri iktidarda olan Muhafazakâr Parti’nin lideri olan “demir Erna” lakaplı Solberg, geçen nisan ayında doğum günü kutlamasında sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için para cezasına çarptırılmıştı. Seçim kampanyasında “sıradan insanlara” odaklanan bir kampanya yürüten başbakan adayı aslında bir milyoner. Store, en eşitlikçi ülkelerden biri olan, ancak merkez sağ hükümet döneminde milyarder sayısının iki katından fazla arttığı zengin Norveç’te, sosyal eşitsizliklere karşı kampanya yürüttü.
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