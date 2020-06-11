Norveç'teki cami saldırısının failine 21 yıl hapis cezası

11 Haziran 2020 Perşembe, 16:28

Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl düzenlenen saldırının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum banliyösündeki El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi yaralayan Philip Manshaus'a ülke kanunlarında öngörülen en yüksek cezayı verdi.

AA'nın haberine göre; Savcı Johan Oeverberg, mahkemeden, verdiği zarardan ötürü hiçbir pişmanlık duymadığını dile getiren sanığın tehlikeli bir kişi olduğunu ispatladığını, bu yüzden azami cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanık Manshaus, 10 Ağustos 2019'da düzenlediği saldırıda 17 yaşındaki kız kardeşini evde tüfekle üç kez ateş ederek öldürmüş, ardından arabayla camiye gelerek ibadethanenin kapısının camına ateş etmişti.

Olay sırasında kurban bayramı hazırlıkları için camide bulunan üç kişi saldırıdan sağ kurtulmuş, saldırganı engellemeye çalışan bir kişi hafif yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Philip Manhaus 17 yaşındaki üvey kız kardeşini pompalı tüfekle Oslo Baerum'daki evlerinde dört el ateş edip öldürdükten sonra 10 Ağustos günü Afganlara ait El Nur İslam Merkezi Cami'ne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Polis saldırının ardından Manhaus'un evinde yaptığı arama sırasında ise Çin kökenli üvey kız kardeşini ölü olarak bulmuştu. Manhaus, cami saldırısında, içerideki bir kişi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Manhaus'a ait sosyal medya hesaplarında Yeni Zelanda'da elli kişinin ölümüne sebep olan cami saldırısından övgüyle bahsettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Latin Amerika kökenlileri hedef alan ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdan ilham aldığı belirtilmişti.