N'Skala resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, resmi twitter hesabından N'Skala transferini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gün içinde sosyal medya hesabından gitar emojisi paylaşarak büyük gizem yaratmıştı.
Siyah beyazlılar saatler 19.03'ü gösterdiğinde "Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N’Sakala" notuyla N'Skala transferini duyurdu.
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