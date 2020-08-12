N'Skala resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, resmi twitter hesabından N'Skala transferini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:27
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gün içinde sosyal medya hesabından gitar emojisi paylaşarak büyük gizem yaratmıştı.

Siyah beyazlılar saatler 19.03'ü gösterdiğinde "Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N’Sakala" notuyla N'Skala transferini duyurdu.


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