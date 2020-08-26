NTV'de bir koronavirüs vakası daha!
Doğuş Yayın Grubu’ndan bir yeni pozitif vaka haberi daha geldi. NTV Ankara Temsilcisi Baran Sevişoğlu koronavirüse yakalandı!
Türkiye’de artışa geçen koronavirüs salgını medya sektörü çalışanlarını da vurmaya devam ediyor.
Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; NTV Ankara Temsilcisi Baran Sevişoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Deneyimli ismin şu anda evde karantinaya alındığı bilgisine ulaşıldı.
Doğuş Medya’da daha önce de birçok pozitif vaka olduğu ancak yönetimin bu haberleri çalışanlar dahil herkesten gizlediği öne sürülmüştü.
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