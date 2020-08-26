NTV'de bir koronavirüs vakası daha!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:30

Türkiye’de artışa geçen koronavirüs salgını medya sektörü çalışanlarını da vurmaya devam ediyor.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; NTV Ankara Temsilcisi Baran Sevişoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Deneyimli ismin şu anda evde karantinaya alındığı bilgisine ulaşıldı.

Doğuş Medya’da daha önce de birçok pozitif vaka olduğu ancak yönetimin bu haberleri çalışanlar dahil herkesten gizlediği öne sürülmüştü.