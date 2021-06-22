Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden SBK'nin ortağı 'Levon Termendzhyan' hakkında duyuru
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 'Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verilmesi konusuna ilişkin yaptığı duyuruda, Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Genel Müdürlük, kara para aklamaktan Avusturya'da gözaltında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Levon Termendzhyan'a (Lev Aslan Dermen) vatandaşlık verildiği iddialarını, kurumun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte; manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad ve/veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus küütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilememiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklama şu şekilde:
Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan)’e Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin basın duyurusu!? pic.twitter.com/dHMaG9ObuO— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 22, 2021
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