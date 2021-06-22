Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde dikkat çeken 'dede' detayı

22 Haziran 2021 Salı, 14:45

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da 19 Haziran'da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamenin "gizliliğini" kaldırdı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın dün yazılı açıklama yaptı ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'de açılan yeni bir dava kapsamında Avusturya'da gözaltına alınıp tutuklandığını duyurdu.

'DEDE' YAZIŞMASI

İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz'ın, "Dede (grandfather) (grandpa)" kod adıyla bazı isimsiz hükümet yetkilileri aracılığıyla Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı 'olası federal soruşturmalardan koruma vaadinde bulunduğu' öne sürülüyor ve bu vaadin ise gerçekçi olmadığı belirtiliyor.

Buna istinaden, Jacob Kingston ile "Tanık A" olarak adlandırılan kişi arasındaki "Dede" ifadesinin de geçtiği cep telefonu mesajlaşmalarına da yer veriliyor. Ama iddianamede "Dede"nin kim olduğuna ilişkin bir bilgi yok.

İddianamede ayrıca, kara para aklama yoluyla elde edildiği öne sürülen taşınır ve taşınmaz mülklere el konulması talebi var.