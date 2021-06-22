Sevilay Yılman açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'te ziyarete geldi

22 Haziran 2021 Salı, 14:53

SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanmıştı. Gazeteci Sevilay Yılman, hakkındaki iddialar sonrası istifa etmek zorunda kalan Habertürk’ün eski spikeri Veyis Ateş’in şantajla 10 milyon avro istediğini söyleyen Sezgin Baran Korkmaz'ın Habertürk'te iki kez ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın, Veyis Ateş’e ait olduğu belirtilen ses kaydını ilk dinlettiği isim olan Sevilay Yılman, SBK'nin firari patronu Korkmaz'ın kendisine 'abla' diye hitap etmesi nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’in sorularını yanıtlayan Sevilay Yılman, şunları söyledi:

"İKİSİ DE OFİSTEYDİ BENİM"



Sezgin Baran Korkmaz beni hayatında toplasan iki kere görmüştür, belki üç görmüştür. İkisi de ofisteydi benim, ziyarete geldiğinde. Yine bu ofiste ziyaretinde… Bir de zaten, tanıştığım yer, Zorlu AVM’de. Orada arkadaşlarımızla yemeğe gitmiştik, ayaküstü tanıştığımızda hemen abla abi…

Röportajını Habertürk binasındaki ofisinde yaptığını belirten Yılman, hatta Veyis Ateş’in yan oda komşusu olduğunu söyledi. Habertürk binasının 10. katındaki ofisinin kapısının sürekli açık olduğunu da sözlerine ekledi.