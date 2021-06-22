ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz hakkında iddianamenin detaylarını açıkladı
ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı. Korkmaz'ın, Türkiye ve Lüksemburg'da 133 milyon dolar kara para akladığı belirtilerek ABD'ye iadesinin isteneceği belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama suçlarından aranan ve geçen hafta Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Korkmaz, Türkiye ve Lüksemburg'da 133 milyon dolar kara para aklamakla suçlanarak, Washington'un, Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesini sağlamaya çalışacağı kaydedildi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre açıklamada, Korkmaz hakkındaki ayrıca elektronik dolandırıcılık ve adli kovuşturmayı engelleme suçlamalarına yer verildi.
Suçlu bulunması halinde Korkmaz'ın yalnızca kara para aklama suçundan en fazla 20 yıl, 10 kez suçlandığı elektronik dolandırıcılıktan ise her birine 20'şer yıl hapis cezası verileceği belirtildi.
Ayrıca açıklamada, Korkmaz'ın adli kovuşturmayı engelleme suçundan 5 yıl ceza alacağı bilgisi paylaşıldı.
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