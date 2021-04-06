Nurcuların önde gelen ismi hayatını kaybetti
Nur cemaatinin yayın organı Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular hayatını kaybetti.
Nur cemaatinin yayın organı Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular hayatını kaybetti.
Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören Kutlular'ın vefat haberini Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz duyurdu. Kâzım Güleçyüz, “Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun” ifadelerini kullandı.
Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun. https://t.co/nuWM3V87sV— Kâzım Güleçyüz (@gulecyuzk) April 6, 2021
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