Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', 2022’de izleyici ile buluşacak

"Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye kazanan, son olarak yine Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan "Ahlat Ağacı" filmine imza atan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yeni bir filmle sinemalara dönmeye hazırlanıyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın "Kuru Otlar Üstüne" adını taşıyan yeni bir film üzerinde çalıştığı bu yılın başında ortaya çıkmış; film, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde bu yıldan itibaren her yıl Türkiye sinemasının ustalarından birine verilecek "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü"ne değer görülen ilk yapım olmuştu.

Daha sonra 2020-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı’yla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım desteği alan "Kuru Otlar Üstüne"nin ne zaman hayata geçirileceği merak konusu olmaya devam ederken, filmin çıkış tarihiyle ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı.

Ioncinema tarafından paylaşılan bilgiye göre, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 2022 yılında izleyici karşısına çıkacak. "Kış Uykusu" ile "Ahlat Ağacı" arasında dört yıl ara veren Ceylan, yine dört yıllık bir aranın ardından sinemalara dönecek.

Hansen-Løve's next is called: Un beau matin with Léa Seydoux, Nicole Garcia, Melvil Poupaud and the always fun Pascal Greggory. Ceylan's next is called Les Herbes sèches (DRIED HERBS). Expect both of these for 2022. https://t.co/DSZELbUrCb