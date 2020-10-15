Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' ile ilgili neler biliniyor?

15 Ekim 2020 Perşembe, 09:54

Son olarak 2018 yılında "Ahlat Ağacı" filmi ile izleyicilerin karşısına çıkan Nuri Bilge Ceylan'ın, "Kuru Otlar Üstüne" isimli yeni filminin 2022’de viyonda olması bekleniyor.

Filmle ilgili belli olmaya başlayan ayrıntılara göre, "Kuru Otlar Üstüne"nin Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapması bekleniyor.

Cineuropa'nın haberine göre, Olivier Pere başkanlığındaki Arte France Cinema seçim komitesi dört projenin ortak yapımını ve ön alımını yapmayı tercih etti.

Bunlardan en önemlisi de Fransızca "Les Herbes Seches" olarak anılan "Kuru Otlar Üstüne" filmi.

Gelecek yıl Türkiye'de çekilecek filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor.

Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici

Film, İstanbul'a tayin olma umuduyla Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan genç ve bekar bir öğretmen olan Samet'i konu alacak.

Umduğu görevlendirmeyi alamayınca, batmış göründüğü acımasız hayatından kurtulma umutları da iyice azalacak. Fakat, kendisi gibi bir öğretmen olan Nuray'la karşılaşması, karanlık düşüncelerinin ve endişelerinin üstesinden gelmesini sağlayabilir.

Filmin yapımında Memento Films Production (Fransa), NBC Film (Türkiye), Komplizen (Almanya) ve ATMO (İsveç) yer alıyor.

Geçen yılın sonunda Nuri Bilge Ceylan; "İklimler", "Bir Zamanlar Anadolu"da ve "Kış Uykusu" filmlerinde birlikte çalıştığı yapımcı Zeynep Atakan'la yollarını ayırmış, ikili yıllar süren ortaklıklarını noktalamıştı. "Kuru Otlar Üstüne", Nuri Bilge Ceylan’ın bu ayrılık kararının ardından hayata geçireceği ilk film olacak.

Film, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde bu yıldan itibaren her yıl Türk sinemasının ustalarından birine verilecek "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü"ne değer görülen ilk yapım olmuş, daha sonra 2020-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı’yla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım desteği almıştı.

Kaynak: Filmloverss, Beyazperde