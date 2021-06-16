Nuri İyem Resim Ödülü'nü kazanan belli oldu

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak hazırlanan ve Nuri İyem Resim Ödülü’nü temsil eden birincilik heykeli ile 15 bin TL’lik ödül Cansu Kahraman’ın oldu.

Evin İyem Özel Jüri Ödülü’nü temsil eden Nasip İyem heykeli reprodüksiyonu ve 7 bin TL’lik ödülü ise Ömer Koçağ kazandı.

Bu yıl seçici kurulun kararıyla iki ödülün yanı sıra Jüri Destek Ödülü ise Ferhat Yüksekbağ’ın resmine verilecek. Yarışmaya 64 farklı şehirden 456 katılımcı 686 resimle katıldı. Ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergileme için seçilen resimler olmak üzere toplam 28 resmin yer alacağı sergi, 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arası Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

