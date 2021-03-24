Nuriye Gülmen’e kafesli araç dayatması

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı. Geçen yıl İstanbul Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında gözaltına alınan Gülmen, tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

MEKTUP YOLLADI

Cezaevi görevlileriyle yaşadığı tartışmayı gazetemize gönderdiği mektupta anlatan Gülmen, şu ifadeleri kullandı: “O gün, telefon günüydü. Annemle kardeşimin duruşma için İstanbul’a geldiklerini öğrendim. Şaşırdım ve çok sevindim... Kapıda kafes şeklindeki kabinleri olan ringi görünce heyecanım içime sığmayan bir öfkeye dönüştü. Kafes ringe binmeyeceğimi söyledim ve değiştirilmesini istedim. Jandarma komutanı kadın ‘binmezsen binme’ keyfiyetindeydi. Binersen duruşmana gidersin, binmezsen hücrene dönersin. Tek yapabildiği beni duruşmaya gitme hakkımı kullandırmamakla tehdit etmek. Devletin, ‘nedamet getirin’ diye siyasi tutsakların önüne kafesi koyarken kullandığı araçlardan biri o. Tartışma sonuç vermedi. İlk duruşmama katılamadım.” İkinci duruşma 9 Nisan’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.