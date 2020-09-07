Nusret Gökçe ciroyu Lübnan'a bağışladı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:30

Nusret Gökçe, Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. İşletmesinin Etiler şubesinde elde edilen bir günlük gelirin tümünü bağışlayan Gökçe, "Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz, biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" dedi.

442 BİN TL BAĞIŞLADI

Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül'de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı. Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL'lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu söyledi. Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu da düştü.