Nusret Gökçe ciroyu Lübnan'a bağışladı
Kasap Nusret Gökçe Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla 442 bin 761 TL'lik ciroyu bağışladı.
Nusret Gökçe, Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. İşletmesinin Etiler şubesinde elde edilen bir günlük gelirin tümünü bağışlayan Gökçe, "Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz, biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" dedi.
442 BİN TL BAĞIŞLADI
Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül'de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı. Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL'lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu söyledi. Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu da düştü.
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