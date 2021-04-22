Nutuk’u yasaklayan ve dün görevden alınan Mustafa Bakkal, 2014’te atanan bin 709 müdürden biri

22 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin, Atatürk’ün Osmanlı padişahı Vahdettin’e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” gibi sözlerini gerekçe göstererek okullarda öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı bulan Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, dün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yöneticilik görevinden alındı. MEB’den dün yapılan açıklama ile konuya ilişkin maarif müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı ve Bakkal’ın yöneticilik görevinden alındığı bildirildi. Ancak Eser İnceleme ve Denetleme Komisyonu üyelerine ilişkin henüz adım atılmadı. Eğitim-İş Sendikası Merkez Yürütme Kurulu ise Bakkal hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “görevi kötüye kullanma” gerekçeleri ile suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

MEB, 2013’te çıkarılan yönetmelik doğrultusunda 2014’te, sözlü sınav puanına göre bin 709 şube müdürü atamıştı. Konu yargıya taşınırken, Danıştay 2. Dairesi, söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurmuş, başka bir dava kapsamında da bin 709 şube müdürü atamasının iptaline karar vermişti. Ancak, MEB, atamalarda geri adım atmamıştı. Bunun üzerine konu yeniden yargıya taşınmış, son olarak Ankara 6. İdare Mahkemesi, 11 Mart’ta bin 709 şube müdürü atamasının yürütmesini durdurmuştu. Nutuk’un öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı bulan Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakkal’ın, yargı tarafından iptal edilen tartışmalı atama ile şube müdürü olduğu ortaya çıktı. 2005’te öğretmenliğe başlayan Bakkal, 2014’teki şube müdürlüğü sınavlarını kazanarak Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü yapmaya başladı. 6 yıl şube müdürlüğü görevini sürdüren Bakkal, 2020’de Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.