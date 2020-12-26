NY Times: Türkiye’nin denemeleri diğer aşılara göre daha az katılımcıyla gerçekleşti
NY Times, Çin menşeili CoronaVac aşısıyla ilgili Türkiye’nin açıkladığı verileri Biontech/ Prifzer aşısıyla kıyasladı. Haberde, “Türkiye’de yapılan klinik araştırmalar, diğer aşı adaylarının çalışmalarına göre küçük ölçekli olarak gerçekleştirildi. Bu da araştırmacıların iddialarını daha az kesin hale getiriyor” yorumunda bulunuldu.
Fahrettin Koca’nın Çin menşeili koronavirüs aşısının yüzde 91.25 koruma oranına sahip olduğunu açıklamasının ardından aşının etkinlik oranıyla ilgili yurt dışı basınında tartışmalar sürüyor. NY Times söz konusunu haberinde, Türkiye’nin açıkladığı bulguların küçük bir deneme grubuna ait ön sonuçlarına dayandığını ve verilerin hiçbirinin geçerli bir dergide veya internette yayınlanmadığını öne sürdü.
TÜRKİYE’YE AİT VERİLERE DEĞİNDİ
Brezilya’daki Sinovac’ın toplantısına dikkat çekilen haberde, aşıyla ilgili ayrıntılı sonuçların açıklaması beklenirken yüzde 50 duyurusunun yapıldığının altı çizildi. NY, Türkiye’den Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal’ın açıkladığı verilere şu şekilde değindi:
“Türkiye'deki denemeye toplam 7 bin 371 gönüllü katılmıştı, ancak Bilim Kurulu Üyesi Dr. Serhat Ünal tarafından sunulan etkinlik verileri sadece bin 322 katılımcıya dayanıyordu. Bunların 752'si gerçek bir aşı ve 570'i plasebo aldı. Plasebo alan 26 kişinin koronavirüs geliştirdiği, bunun yanı sıra aşılanan 3 kişinin virüse yakalandı.”
NY Times haberinde verilerin yazılı olarak paylaşılmadığının altını çizdi. Sinovac’ın ise denemelerle ilgili bir açıklama yayınlamadığını belirtti. Haberde, “Türk araştırmacıların etkinlik hesaplamaları için dayandırdıkları az sayıdaki gönüllü, sonuçlarının kesinliğinin sorgulanmasına neden oldu. Bir klinik aşı denemesine ne kadar çok insan katılırsa, istatistiksel gücü o kadar güçlü hale gelir” ifadesi yer aldı.
PFİZER/BİONTECH AŞISIYLA KARŞILAŞTIRDI
Pfizer ve Biontech aşısının sonuçlarıyla Türkiye’nin sonuçlarını karşılaştırarak, “Pfizer ve BioNTech, aşısının yüzde 95'lik etkinlik oranına sahip olduğunu göstermek için 36 bin 523 kişi hakkında veri sundu. Plasebo alan 162 kişi, gerçek aşı vurulan gruptaki 8 kişiye kıyasla Covid-19 geliştirdi” denildi.
Sinovac şirketinin talebiyle, aşının sonuçlarının açıklanması 15 gün ertelenmişti.
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