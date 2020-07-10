O hakemin testi pozitif çıktı
TFF'den futbol dünyasını endişelendiren koronavirüs açıklaması. O ismin Başakşehir-Denizli maçını yöneten Abdülkadir Bİtigen olduğu öne sürüldü.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç yöneten üst klasman hakemlerinden birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.
Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.”
Futbol dünyası ise hakemin adının açıklanmasını ve takımların üzerinde oluşan panik havanın dağılması gerektğini savunuyor.
Hakemin geçen hafta maç yönetip yönetmediği ise açıklanmadı.
Eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli ise o hakemin Abdülkadir Bitigen olduğunu iddia etti. Bitigen Başakşehir-Denizli maçını yönetmişti.
Video Haberler
- Bir babanın en acı anı...
- Çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Bekar erkekler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
- Yerli otomobilde tarih belli oldu!
- Covid-19 ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
- İstanbul'da rezalet! Cinsel organını gösterip küfür etti
- Evinde üst üste yangın çıkan genci bina sakinleri dövdü
- Türk Bilim İnsanı aldığı ödülle tarihe geçti!