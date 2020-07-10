O hakemin testi pozitif çıktı

10 Temmuz 2020 Cuma, 14:27

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç yöneten üst klasman hakemlerinden birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.”

Futbol dünyası ise hakemin adının açıklanmasını ve takımların üzerinde oluşan panik havanın dağılması gerektğini savunuyor.

Hakemin geçen hafta maç yönetip yönetmediği ise açıklanmadı.

Eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli ise o hakemin Abdülkadir Bitigen olduğunu iddia etti. Bitigen Başakşehir-Denizli maçını yönetmişti.