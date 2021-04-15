Obez bireylerin yaşadıkları sorunlar

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

BUMERANG ETKİSİ

Dr. Sezgin özetle şunları söyledi: “Bunu bir tür ‘bumerang etkisi’ olarak ifade edebiliriz. Yaşam alanlarının fiziksel özelliklerine uygun olmaması, zaman zaman ‘gizli engelliler’ olarak da adlandırılan obeziteli bireylerin haklara erişiminin önündeki bir engel teşkil ediyor. Öncelikle obeziteli bireylere aileleri ve çevreleri tarafından, sevimli olduğu gerekçesi ile çeşitli sıfatlar takılarak damgalama başlıyor. Espri gibi söylenen sözler, takılan sıfatlar, ne tepki gösterilecek kadar keskin ne de iltifat olarak kabul edilecek kadar güzel. Ancak bu ifadeler, farkında olmadan kırılmış kalpler, ertelenmiş hayaller ve gerçekleştirilmeyi bekleyen planlar anlamına geliyor. Bunun yanı sıra eğitimde ve iş hayatında yaşadıkları damgalama tüm yaşamlarına etki ediyor. Ulaşımdan restorana, kıyafetten arkadaş ilişkilerine kadar her alanda yaşadıkları damgalayıcı ve ayrımcı tutum, sosyal yaşamdan da soyutlanmalarına neden oluyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanırken obeziteli bireylerin ambulans, hasta yatağı, sedye, tekerlekli sandalye, MR cihazı gibi pek çok alanda sıkıntı yaşadıklarını da birinci ağızdan dinledik.”

ROLÜM AĞIR

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü, reklamcılık ve tanıtım ana bilim dalı başkanı Doç. Dr. Deniz Sezgin koordinatörlüğünde ve araştırma görevlisi İlkin Esen Yıldırım tarafından yapılan “Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama” konulu araştırmaya, farklı yaş, eğitim ve iş alanlarından, farklı sosyal kültürlerden ve gelir gruplarından 42 kişi katıldı. Araştırma, daha sonra “Rolüm Ağır” adıyla kitaplaştırıldı.