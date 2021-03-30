‘Türkiye’de 10 kişiden altısı salgın döneminde ortalama 6.6 kilo aldı’

30 Mart 2021 Salı, 12:16

Ipsos, ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum’ araştırmasının 49. dönem verilerini paylaştı.

Şubat sonunda düzenlenen araştırmada bireylere salgın öncesi ve şu anki kilolarını soruldu.

Buna göre, kilo verenlerin oranı çok sınırlı kalırken (yüzde 12), kilosunda değişiklik olmayanların oranı yüzde 28 kaydedildi.

Kadınlar arasında kilo alanların oranı (yüzde 65) erkeklere kıyasla (yüzde 54) daha yüksek.

SPOR ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Salgın döneminde beslenme alışkanlıklarının yanı sıra spor alışkanlıkları da değişti.

Evden spor, egzersiz yapanların oranı artarken, kısıtlamalar nedeniyle spor salonlarına gidenlerin oranı ciddi derecede azaldı.

Son bir hafta içerisinde dışarıda spor yapanların oranı ise yüzde 24 düzeyinde.

Her ne kadar toplumda daha sağlıklı beslenme eğilimi artmış olsa da pandemide bireylerin daha az spor yaptığı gerçeği ile karşı karşıya kalındığı tespit edildi.

Diken'in aktardığına göre, önümüzdeki dönemde, sadece virüse yakalanan bireylerin değil, pandemi döneminde hareketsiz bir yaşam süren bireylerin de fiziksel sağlıkları üzerindeki araştırmalara daha çok ihtiyaç duyulacağı veriler ışığında ortaya çıktı.

KİLO OLARAK GERİ DÖNDÜ

Evde daha sık yemek yeme, atıştırmalık tüketme veya daha hareketsiz bir hayat sürmenin etkisi bireylere kilo olarak geri döndü.

Vatandaşların yarısından fazlası (yüzde 56) salgın öncesine kıyasla daha sağlıklı beslendiğini ifade ediyor. Daha sağlıksız beslenenlerin ise küçük bir kitleyi oluşturduğunu görüyoruz (yüzde 10). Virüse karşı vücut direncini arttırmak için takviye kullanımı da oldukça yaygın. Bu oran salgın başında yüzde 29 iken, son dönemde yüzde 43’e yükseldi.

Araştırmanın online görüşmeler ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile düzenlendiği belirtildi. 19- 24 Mart saha tarihlerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payının yüzde 95 güven aralığında olduğu kaydedildi.



