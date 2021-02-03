Ocak ayında 23 kadın erkekler tarafından öldürüldü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, 2021 yılının Ocak ayında 23 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Ocak ayı raporunu yayımladı. Rapora göre 2021’in ilk ayında 23 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 14 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 23 kadından 16’sının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınlardan 2’si ekonomik, 5’i ise boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.
KADINLAR EVLİ OLDUKLARI ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ
Ocak ayında öldürülen 23 kadının 7’si evli olduğu erkek, 6’sı birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akraba, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i babası, 1’i ise oğlu tarafından öldürüldü. 3 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu ise tespit edilemedi.
Bu ay öldürülen kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldü. Kadınların 16’sı evinde, 2’si sokak ortasında, 1’i arabada, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde, 1’i de otelde öldürülürken, 1’inin öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Kadınların 12’si ateşli silahlarla, 6’sı kesici aletle, 4’ü ise boğularak katledildi. 1 kadının ise nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. Ocak ayında en çok kadın cinayetinin işlendiği il ise İstanbul oldu. İstanbul’da Ocak ayında 7 kadın katledildi.
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