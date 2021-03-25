Öcalan ailesiyle görüştürüldü

Terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2021 Perşembe, 17:25
Öcalan ailesiyle görüştürüldü
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Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Asrın Hukuk Bürosu Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan müvekkilleri Öcalan'ın kardeşi ile telefonla görüştüğü belirtildi. 

Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle:


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