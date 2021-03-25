Öcalan ailesiyle görüştürüldü
Terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Asrın Hukuk Bürosu Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan müvekkilleri Öcalan'ın kardeşi ile telefonla görüştüğü belirtildi.
Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle:
Video Haberler
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
En Çok Okunan Haberler
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor
- MEB'den yüz yüze sınav açıklaması
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Cumhuriyet Savcısı kutlama sırasında başından vuruldu
- AYM, tutuklanan HDP İstanbul yöneticilerini haklı buldu
- TRT'nin ünlü spikeri ekranlara veda etti!
- Özgür Özel'den, HDP ile ittifak açıklaması
- AKP dosyasındaki terör örgütü
- Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!