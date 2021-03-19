Öcalan'ın idamını isteyen savcı: "Bu davalar siyasi, Demirtaş serbest bırakılmalı"

19 Mart 2021 Cuma, 10:05

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın idamını isteyen iddianameyi yazan eski DGM Savcısı Talat Şalk, HDP'nin kapatılması davasına ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin konuştu.

Halk TV'de "Açıkça" programında konuşan Gazeteci Barış Pehlivan, Talat Şalk'la yaptığı görüşmede kendisine sözkonusu davalarla ilgili "Bu davaların hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyorum" dediğini aktardı.

Pehlivan, Şalk'ın şu yorumu yaptığını söyledi:

"Bakın HDP, PKK'nın güdümünde olan bir partidir. Örneğin Demirtaş suç işlediyse yıllar önce işledi. Barış süreci olduğu için bir şey yapılmadı ona. Yıllar sonra tutukluyorsunuz, dava açıyorsunuz. Bu davaların hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyorum. AİHM kararlarına uyulması gerekiyor. Bundandır ki mesela Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım. Keza HDP'nin kapatılması karar çıksa da AİHM'in bunları nasıl karşılayacağına dair tereddütlerim var."



