Odaklanma yeteneğini artıracak 'akıllı kulaklık' geliştirildi

04 Mayıs 2021 Salı, 16:34

ABD merkezli teknoloji girişimi Neurable, bireylerin odaklanma kapasitesini en üst düzeye çıkarabilmesi için akıllı kulaklık geliştirdi. Girişim, beyindeki elektriksel aktiviyeti ölçerek odaklanma seviyesini belirleyebilen kulaklıklar için internet üzerinden bir kampanya düzenledi ve destekçilerinden ön sipariş almaya başladı.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, bu ay içinde ilk siparişleri teslim etmeyi hedefleyen şirket, halihazırda çalışan prototipini daha da geliştirmeyi planlıyor.

Firmanın açıklamasına göre, Enten ismi verilen akıllı kulaklıklar dışarıdan bakıldığında standart kulaklıklardan ayırt edilmeyecek. Ancak süngerlerinde 16 yumuşak EEG (elektroensefalogram) sensörü gizlenecek.

Tıptaki kullanımıyla EEG, beyin dalgalarının bazı sinyaller aracılığıyla ölçülüp bir ekran yardımıyla görüntülenmesi anlamına geliyor. Enten ürünlerinde yer alan bu sensörler, beyindeki elektrik sinyallerini tespit edecek ve veriler yine Neurable’ın geliştirdiği algoritmalar tarafından yorumlanacak.

Kulaklıkla eşleştirilen bir uygulama aracılığıyla kullanıcılar, söz konusu verileri yararlı bilgilere çevirerek zamanlarını daha iyi kullanabilecek.

Örneğin bu uygulama, kullanıcının belirli çalma listelerini dinlerken daha fazla odaklandığını gösterebilir veya öğle yemeğinden yaklaşık bir saat önce odaklanma kabiliyetinin zayıfladığını tespit ederse kullanıcıya daha erken yemesini önerebilir.

Bunun yanında şirket akıllı kulaklıkların, kullanıcının önündeki işe odaklandığı sırada gürültüyü fark ettirmeden engelleyeceğini de ifade ediyor. Kullanıcıların göz kırparak veya başını sallayarak müziği değiştirmesi ya da duraklatması da mümkün olacak.

Şirketin ilk ürünlerinde tüm bu vaatleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği henüz belli değil. Ancak şirket yetkilileri bu konuda epey iyimser.

Firma bu teknolojiyi neden kulaklıklarda kullandığını kampanya sayfasında şöyle açıklıyor:

"Neurable Enten'in kullanımını olabildiğince kolaylaştırmak istiyor. Muhtemelen zaten kulaklıkla çalışıyorsun. Sensörlerini, çalışırken zaten kullandığın bir cihaza entegre ederek, rutinine ayak uydurmasını kolaylaştırdık."