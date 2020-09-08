Odatv davasında yeni gelişme: Savcı mütalaasını verdi

08 Eylül 2020 Salı, 13:35

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteciler Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik’in de yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Libya'da şehit olan MİT personelinin cenaze töreninin haberleştirilmesi ardından yaşanan tutuklamalar sonucu açılan davanın yarın görülecek ikinci duruşması öncesi duruşma savcısı mütalaasını verdi.

Savcı, iddianamedeki ifadelerin aynısını geçirdiği mütalaasında tüm gazetecilerin cezalandırılmalarını talep etti.

GAZETECİLERİN İKİ FARKLI SUÇTAN CEZASI İSTENDİ

Savcı, tek bir haber nedeniyle gazetecilerin iki farklı suçtan cezalandırılmalarını isterken, mütalaada şu ifadeler yer aldı:

“Sanıkların savunmalarının kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ve bu şekilde sanıkların üzerine atılı bulunana Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensubu olan şehitlerin kimlik bilgilerinin ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerinin, çalıştıkları görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yayımlanmak, yayılmak ve açıklanmak suretiyle 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/3. fıkrasında tanımlanan suç ile TCK'nın 329'uncu maddesinde tanımlanan 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama' suçlarını işledikleri, İddia, tespitler, tutanaklar, T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığının 04.03.2020 tarihli suç duyurusu evrakları ve ekleri, HTS kayıtları, beyanlar, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla, sanıkların eylemlerinden dolayı üzerlerine atılı bulunan ve sabit olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensubu olan şehitlerin kimlik bilgilerinin ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerinin, çalıştıkları görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yayımlanmak, yayılmak ve açıklanmak suretiyle 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/3. fıkrasında tanımlanan suçundan dolayı eylemlerine uyan 2937 Sayılı Kanunu'nun 27/3. ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43/2. maddeleri uyarınca ve yine sanıkların eylemlerinden dolayı üzerlerine atılı bulunan ve sabit olan 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama' suçundan dolayı eylemlerine uyan TCK'nın 329/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırmalarına...”

Savcı ayrıca, tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tutukluluk hallerinin devam etmesini "suçların kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu sanıkların almaları muhtemel ceza ile tutuklama tedbirinin ölçülü olması gibi nedenlerle tutuklu sanıklar üezrinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak olması" iddiasıyla talep etti.

Savcı, Almanya'da bulunan gazeteci Erk Acarer'in de dosyasının ayrılmasını talep etti.



