Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan, cezaevinden yazdı: Bu zulmü bir gün yeneceğiz

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Pehlivan, kaleme aldığı mektupta, “Ben yanınıza yoldaşımı uğurladım. Şimdi içim daha rahat, içeride daha güçlüyüm. Bu zulmü, o şiirdeki gibi bir gün mutlaka yeneceğiz. Siz yeter ki alışmayın” ifadelerini kullandı.

Barış Pehlivan’ın Silivri Cezaevi’nden gönderdiği ve “Bir gün mutlaka” başlığı taşıyan mektupta şu ifadeler yer aldı: “Bir manga askerle tutulduğun cezaevi aracındasın. Yorucudur adliyeye giden yol. Ama işte aracın içinden baktığın küçük aralıktan ufku görürsün. Yaz gelmiş. Yeşim varmış. Ulaşılmaz olanmış. Tıpkı... Elinize bakın o kadar küçüklükte bir penceresi var, koğuş kapısının. Gördüğün koridor duvarıdır. Ama değerli kılan, geçen olursa görebileceğin insan yüzüdür. Hapiste en çok ses, gözünü yapıştırdığın o demir kapıdan gelir. Açılışı da kapanışı da içerdeki için yeni bir haberdir ve belki bu yüzden çok gürültülüdür. Duydum... Önce, iki yanımdaki çıplak kapıya yerleştirilirken kol çevrildi. Sonra anahtar kilit açıldı. Kantinden aldığın çöp poşetine, bir gün dışarıya çıkarsan içine eşyalarını koyarsın. İşte o siyah poşetler, bir el arabasına konuldu. Kapısı kapandı. Barış kapımın önüne geldi.

İçeriden bakmayı da, dışarıdan görmeyi de, yarım kalmayı da çok iyi biliriz ikimiz de. Vedalaştık bağırarak. Ben yanınıza yoldaşımı uğurladım. Şimdi içim daha rahat, içeride daha güçlüyüm. Bu zulmü, o şiirdeki gibi bir gün mutlaka yeneceğiz. Siz yeter ki alışmayın.”

Libya’da şehit olan MİT görevlisinin kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 24 Haziran’da görülmüş, gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Aydın Keser’in tahliyesine, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel’in tutukluluğunun devamına karar verilmişti.