Ödenemeyen elektrik faturaları bakana soruldu
Son 3 yılda vatandaşın elektrik faturası %70-80 oranında arttı. 2020’de yapılan zamlarla elektriğe yaklaşık %40 daha fazla ödeyen vatandaş, 2021’in ilk gününe de %6’lık elektrik zammıyla girdi. Pandeminin ekonomik yıkımlarının üstüne elektriğe zam yağmuru binince vatandaş faturasını ödeyemez oldu.
2019 yılında 4 milyon elektrik faturası ödenemediği için, vatandaşın elektriği kesilmişti. 2020’de ekonomik kriz ve artan işsizlikle birlikte ödenemeyen faturaların çığ gibi büyüdüğünü söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konuyla ilgili soru önergesi verdi.
CHP’li Güzelmansur faturasını ödeyemediği için elektriğe kesilen abonelere dair bilgileri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den istedi.
Güzelmansur’un Bakan’ın cevaplamasını istediği sorular şunlar:
- 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki elektrik aboneliği olan tüketici sayısı kaçtır?
- 2020 yılı sonu itibarıyla, faturasını ödemediği için, kaç abonenin elektriği kesilmiştir?
- 2020 yılında borç nedeniyle elektriği kesilen bu aboneliklerin konut, sanayi, ticaret ve tarımsal sulama olarak sayısal dağılımı nedir?
- 2020 yılında elektriği kesilen abonelerin toplam borcu ne kadardır?
- 2020’de, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen kaç abonenin borcunu ödedikten sonra elektriği bağlanmıştır?
- 2020 yılı sonu itibarıyla Hatay’da kaç elektrik abonesi vardır?
- Hatay’da 2020 yılında, faturasını ödemediği için, kaç abonenin elektriği kesilmiştir? Elektriği kesilen bu abonelerin sayısının konut, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama olarak dağılımı nedir?
- Hatay’da 2020 yılında elektriği kesilen abonelerin toplam borcu ne kadardır?
- 2020’de, Hatay’da, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen kaç abonenin, borcunu ödedikten sonra elektriği yeniden bağlanmıştır?
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