Ödenemeyen elektrik faturaları bakana soruldu

16 Ocak 2021 Cumartesi, 10:56

2019 yılında 4 milyon elektrik faturası ödenemediği için, vatandaşın elektriği kesilmişti. 2020’de ekonomik kriz ve artan işsizlikle birlikte ödenemeyen faturaların çığ gibi büyüdüğünü söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konuyla ilgili soru önergesi verdi.

CHP’li Güzelmansur faturasını ödeyemediği için elektriğe kesilen abonelere dair bilgileri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den istedi.

Güzelmansur’un Bakan’ın cevaplamasını istediği sorular şunlar: