ODTÜ Rektörlüğü, tepkilere karşın mezuniyet töreni yapmama kararı aldı

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

ODTÜ Rektörlüğü, öğrenciler ve akademisyenlerden gelen taleplere karşın her yıl geleneksel olarak Devrim’de gerçekleştirilen mezuniyet törenini “vakaların arttığı” gerekçesiyle yapmama kararı aldı. Mezun olan öğrencilere gönderilen iletide, “geçen yıllarda düzenlenen törenlerde bazı istenmeyen ve üniversiteye yakışmayan gelişmelerin yaşandığı” savunularak hem rektörlüğe hem de iktidara yönelik tepkilere üstü kapalı gönderme yapılması dikkat çekti. ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Banu Poyraz, “Pandeminin bahane edilmesiyle geleneklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor” dedi.

ODTÜ Rektörlüğü, her yıl geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda düzenlenen ve mezun olan öğrencilerin çeşitli pankartlar ile katıldığı mezuniyet törenini, Covid-19 salgını nedeniyle yapmama kararı almış ve bölümlerin, kendi olanakları ile küçük törenler yapılabileceğini açıklamıştı. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte öğrenciler ve akademisyenler, törenin yeniden Devrim Stadyumu’nda yapılması çağrısıyla eylem yapmış ve sosyal medyada çalışma gerçekleştirmişti. Rektörlük, çağrıların ardından 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti gönderdi. “Vakaların arttığı” kaydedilen iletide, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” denildi. Ayrıca “bölümler tarafından kısıtlı katılımla program gerçekleştirileceği” belirtildi.

Geçmiş yıllarda düzenlenen mezuniyet törenlerinde, ODTÜ Rektörü Verşan Kök ve iktidara yönelik protestolara üstü kapalı gönderme yapılması da dikkat çekti. İletide, “Geçen yıllarda düzenlenen törenlerde bazı istenmeyen ve üniversitemize yakışmayan gelişmeler yaşanmış ve bu nedenle törenlerimiz; mezunlarımız, onların mezuniyetinin gururunu yaşamaya gelmiş yakınları ve bizler için arzu ettiğimiz bir ortamda gerçekleşememiştir” denildi.

‘ODTÜ’LÜ KİMLİĞİ TEHLİKEDE’

ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Banu Poyraz, Devrim, mezuniyet törenlerinin, ODTÜ’nün önemli geleneklerinden olduğunu vurgulayarak “2020’de salgın gerekçesiyle yapılmadı. Bu yıl birçok şeyin serbest olmasına, yüksek oranda aşılanmaya ve farklı üniversitelerde mezuniyet yapılmasına rağmen törenin pankart kültürünü ortadan kaldıracak şekilde planlanması, kararın arkasında farklı niyetlerin olup olmadığın sorgulanmasına neden oluyor” dedi. Poyraz, “Rektörlüğün iletisinde geçen yıllarda yaşanan olumsuzlukların açıkça gerekçe gösterilmesi ve sonrasında öğrencilerin getirdiği türlü önerilerin reddi de söz konusu. Pandeminin bahane edilmesiyle geleneklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor, gelecek nesillere aktarılacak bir kimlik kalmıyor” diye konuştu.