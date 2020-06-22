Ödüllü proje Portakal Vadisi’nde çalışmalar başladı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 11:59

“Doğaya rağmen değil doğayla birlikte İzmir” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve doğayı kent yaşamının içine dahil etmek için seçim döneminde duyurduğu çevre projelerinden biri daha hayata geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi “Sign of the City Awards”ta (Şehirlerin İmzası Ödülleri) en iyi kentsel tasarım dalında birinciliğe layık görülen Portakal Vadisi projesinde yapım çalışmaları başladı. Buca’da Tınaztepe Mahallesi’nde Kültürpark’ın yarısı büyüklüğünde 200 bin metrekarelik alan İzmirliler için yeni bir nefes alma noktasına dönüşecek.

Kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak vadide 23 adet ahşap teras, 2 kilometrelik bisiklet ve koşu yolu, yaklaşık yüz bin metrekarelik çayır alanı, 2,8 kilometre uzunluğunda patika yol, 5 bin metrekarelik çim alan, gölet, 218 araçlık otopark, piknik ve çocuk oyun alanları, restoran yer alıyor. Vadiye 45 türde 57 bin çalı ve 28 türde 3 bin 105 ağaç dikilecek. “Terapi Bahçeleri ve Kent Sağlığı Projesi” kapsamında kent genelinde terapi bahçeleri oluşturarak yurttaşların sağlıklı biryaşam sürmesi içindoğanın iyileştirici gücünden yararlanmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portakal Vadisi’nde de terapi bahçeleri oluşturacak.Farklı yaş, cinsiyet ve yetiye sahip yurttaşların bir araya geleceği terapi bahçelerinde çocuklar ile yetişkinlerin de birlikte vakit geçirmesi sağlanacak. Yine oluşturacak eğit im bahçeleri ile kentlilerin toprakla, tarımla ve üretim kültürüyle tanışması sağlanacak.

Portakal Vadisi doğayla bütünleşik sürdürülebilir bir kentsel çevre ve tasarım örneği olacak. Alanın su toplama havzası olma özelliği korunup iyileştirilecek Güneş enerjisi kullanılarak tesisisin elektrik ihtiyacının yüzde 26’sı sağlanacak. Yağmur suyu toplanarak göletlerde ve kuru dere yatağında kullanılacak. Kazı ve dolgu alanı yaratmadan doğayla tam uyumlu bir mimari ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Yapılar ve tüm sert zeminlerde bölgeye ait doğal taşlar ve ahşap malzeme kullanılacak.

Alanda kullanılan bitki türleri fazla sulama gereksinimi olmayan ve kentsel biyoçeşitliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunan türlerden seçildi. Alana dikilecek 2 bin 365 adet yapraklı, 740 adet ibreli ağaç ve birçok çeşitte çalıyla kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede günlük yaklaşık 6 bin kişi için gerekli oksijen ihtiyacı, 19 ton da karbon tutulumu sağlanacak. Bir olgun ağaç yaklaşık iki kişinin günlük ihtiyacı kadar oksijen üretiyor, yılda altı kiloya yakın karbon emiyor ve sera gazı etkisini azaltıyor.

Portakal Vadisi 26,6 milyon liralık yatırımla 2022 yılının Mayıs ayında tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesi “Sign of the City Awards 2019”un yanı sıra yine 2019'da Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda Sürdürülebilir Çevre dalında da ödül almıştı.