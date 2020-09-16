16 Eylül 2020 Çarşamba, 15:09

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Kurum, küresel ekonomik görünümün Kovid-19 salgını nedeniyle son derece belirsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, küresel ekonomiye ilişkin Haziran'da yüzde 6 olarak açıkladığı küçülme tahminini yüzde 4.5'e düşürdü.

OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik bu yıl için Haziran'da yüzde 4.8 olan daralma tahmini yüzde 2.9'a düşürüldü. Türk ekonomisinin 2021'de ise yüzde 3.9 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, 2020'de Türkiye, Çin, ABD ve Avrupa ekonomileri için yukarı yönlü, son haftalarda Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler olan Arjantin, Hindistan ve Meksika ekonomileri ise aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı.

Raporda, Covid-19 salgınında küresel üretimde düşüşün beklenenden daha az olduğuna vurgu yapıldı.