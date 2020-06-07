Ofisteki sosyal mesafe için ‘yarasa gibi çalışan’ sensör geliştirdiler

07 Haziran 2020 Pazar, 13:03

Yapay zeka kullanan söz konusu teknoloji ışık görselleri yerine, ses dalgalarını kullanıyor. Bazı çevreler, yapay zeka teknolojisiyle yapılan bu sensörlerin, kişinin mahremiyet haklarını ihlal edeceği görüşünde.

‘KİŞİ MAHREMİYETİNE AYKIRI’ FİKRİ VAR

Edinburgh Kuluçka Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Imerai adlı start-up firmasının girişimiyle ortaya çıkan yapay zeka teknolojisinin en büyük özelliklerinden biri ise sosyal mesafe uyarısı yaparken, bazı çevrelerin kişi mahremiyet haklarını ihlal ettiğini düşündüğü kameralara ihtiyaç duymaması.

Bunun yanında geliştirilen yapay zeka teknolojisi, ofis içerisinde hareket eden kişileri algılamakla kalmayıp, onların bir sonraki hareketini de belli bir algoritmayla tahmin ederek, normal sensörlerden çok daha randımanlı çalışıyor.

'YARASALAR GİBİ ÇALIŞIYOR’

Firma yetkilisi Alex Bowen, sesle yer belirleme (ekolokasyon) teknolojisini kullandıklarını ve bunun yarasaların etraflarındaki nesneleri algılamakta kullandıkları sistemlere benzediğini belirterek, “Eğer hayatta bir sorunla karşılaşırsanız, bunun çözümü doğanın içerisinde vardır. Yarasalar tiz bir ses çıkararak, bu sesin yankılanması sonrası oluşan dalgalarla kendilerini saran nesne ve cisimlerin yerlerini belirler. Biz de buna benzer bir yöntem kullanıyoruz” diye konuştu.

Birleşik Krallık ülkeleri Coronavirus salgınında Avrupa’da en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 280 bini aşkın kişi Covid-19’a yakalanırken, salgın sebebiyle yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti.