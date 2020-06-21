Oğlu açıkladı... İşte Barış Manço'nun asıl adı
Doğukan Manço, 1999 yılında vefat eden babası Barış Manço'nun adıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı
Doğukan Manço, YouTube’da “Barış Manço’nun asıl ismi” başlıklı bir video yayınladı.
Babasının aslında birden fazla ismi olduğunu söyleyen Manço, o isimlerin neden, nasıl konulduğunu anlattı.
Manço şu ifadeleri kullandı:
“II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak ‘Savaş’ ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi ‘Mehmet’, dedesi Mehmet Abdi Manço’dan geliyor. Halam İnci Manço’dan dinlediğim kadarıyla; 1942’de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943’te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf’ eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun’ demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço’ olarak geçmiş. 1954’te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf’ ismini çıkartmışlar.”
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