Oğlunu boğarak öldüren babanın tahliyesine isyan etti

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Tahliye haberini duyan gözü yaşlı anne Melis Dilan Akpınar, Cumhuriyet’e konuştu. Eşinin tahliye edilmesine tepki gösteren gözü yaşlı anne Melis Dilan Akpınar, her an kendisi ve 6.5 yaşındaki kızının öldürülebileceğini söyledi. Evladını kendinden kopardığını anlatan Akpınar, “Bu nasıl bir kanun, hukuk. Boğarak öldürüyor ve suçunu itiraf ediyor. 1.5 yıl sonra serbest bırakılıyor. Daha çocuğumun acısını hafifletmeden bir de bu karar çıktı. Ben onun mezarına gidip ne anlatacağım. Oğlumun yasını tutamadan böyle bir karar çıktı. Adalet istiyorum” dedi.

Hayatının tehlikede olduğunu da ifade eden anne Akpınar, “Devlet bana koruma kararı dahi vermedi. Bu kişi gece evime gelip beni ve kızımı öldürebilir. Tek varlığım olan kızımı benden alabilir. Bu karar bizi yıktı. Bana ve kızımın başına bir şey gelirse. Ölümümden devlet sorumludur” diye koruma istedi.

7 YIL 6 AY HAPİS

Cinayet olayı, 6 Şubat 2018 tarihinde meydana geldi. Baba, Ersezgin, otomobile bindirdiği 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe’yi araç içerisinde ayağa kalktığı ve bağırdığı gerekçesiyle ağzını ve burnunu 15 saniye tıkayarak ölümüne sebep oldu. Kuzey Efe’nin öldüğünü gören Ersezgin, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti. Tutuklanan ve akli dengesi yerinde olan, müebbet hapis cezası ile yargılanan baba Hüseyin Ersezgin’e mahkeme 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, cezası kesinleşene kadar da yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.