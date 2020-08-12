Oğlunu toprağa veren ünlü oyuncu Hümeyra ayakta durmakta zorlandı
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, dün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlunu son yolculuğuna uğurlamak için Zincirlikuyu Camii'ne gelen 72 yaşındaki sanatçı, ayakta durmakta zorlandı.
Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, dün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sadık Bigat, ikindi namazına mu¨teakip kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilecekği açılandı.
Oğlunu son yolculuğuna uğurlamak için Zincirlikuyu Camii'ne gelen 72 yaşındaki sanatçı, ayakta durmakta zorlandı. Edinilen bilgiye göre; oğlu Sadık Bigat'la en son 10 Ağustos Pazartesi günü telefonda konuşan Hümeyra, dün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti.
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