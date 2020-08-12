Oğlunu toprağa veren ünlü oyuncu Hümeyra ayakta durmakta zorlandı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:17

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, dün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sadık Bigat, ikindi namazına mu¨teakip kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilecekği açılandı.

Oğlunu son yolculuğuna uğurlamak için Zincirlikuyu Camii'ne gelen 72 yaşındaki sanatçı, ayakta durmakta zorlandı. Edinilen bilgiye göre; oğlu Sadık Bigat'la en son 10 Ağustos Pazartesi günü telefonda konuşan Hümeyra, dün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti.



