OGM'nin Orman Spor'a aktarılan bütçe, TBMM gündemine taşındı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yaşanan tartışmayı anımsatarak, “OGM, yıllık 4 milyar TL’nin üzerinde bir ödeneğe sahip ve yangınla mücadele için bunun yalnızca 190 milyon TL’si ayrılmış, bunun da yalnızca 3 milyon TL’si kullanılmış. Fakat, Orman Spor’a ayrılan bütçeye baktığımızda da neredeyse 40 milyon TL harcandığını görüyoruz. Bu bütçe Basketbol Ligi’nde yarı final oynayan Beşiktaş’ın neredeyse dört katı büyüklüğünde” ifadelerini kullandı.

Kulüpteki yöneticiler ve ilişkileri ile ilgili çarpık ve şüpheli bazı durumlar tespit ettiklerini de belirten Emir, şunları kaydetti:

“Kulüp yöneticilerinden Akın Alemdar’ın oğlu Mert Alemdar, ilk lisansını 2011 yılında Orman Spor’dan almış ve 10 yıldır takımda oynamaya devam ediyor. İstatistikler ise bize Mert Alemdar’ın maçlarda çok fazla süre almadığını gösteriyor. Buna rağmen geçen yıl Süper Lig kadrosunda yine yer almış. Kulüp, oyuncularla yapılan sözleşme ücretlerini ise açıklamıyor. Kamu kaynağı kullanan bir kulüp oyuncularla yapılan sözleşme ücretlerini neden açıklamaz?”

‘BAKANIN EŞİNE YAKIN’

Kadın basketbol takımındaki dikkat çeken bir başka durum olduğunu da dile getiren Emir, “Takımın yaş ortalaması 26.5 ancak 42 yaşındaki Nilay Kartaltepe halen takımda ve bu yıl 23 Haziran’da yeni bir sözleşme daha imzalandı. Söz konusu basketbolcunun parlak bir kariyeri var, aynı zamanda milli takımda da oynamış. Başarılarına ve kariyerine yönelik söyleyecek bir sözümüz yok ancak, 42 yaşına gelip de halen takımda oynuyor olması, spor otoritelerince de garip karşılanıyor. Nasıl olabiliyor diye araştırdığımızda ise Kartaltepe’nin, Bakan Pakdemirli’nin eşi Ahu Pakdemirli ile yakın arkadaş olduğunu görüyoruz” diye konuştu.