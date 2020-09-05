Öğrenci sömürmenin derdine düşen Ticaret Odası Başkanı'ndan tepki çeken paylaşım!

05 Eylül 2020 Cumartesi, 17:00

Türkiye'de ve dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan salgın sebebiyle üniversitelerin aldığı uzaktan eğitim kararının şehir ekonomisi ve tüccarını olumsuz etkileyeceğini söyleyen Güler, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İşte Metin Güler'in tepki çeken paylaşımı:

Eskişehir'deki üniversitelerin güz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı almasının şehir ekonomisini ve özellikle hizmet sektörünü olumsuz etkileyeceğini, bu sebeple kararın gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Güler, "Üniversite öğrencileri ayda en az 140 milyon lira hacim sağlıyor, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi için valimizle ve üç rektörümüzle görüşmeler gerçekleştireceğiz."