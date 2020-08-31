Öğrenciler bugün ders başı yapıyor

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

2020-2021 öğretim yılı bugün uzaktan eğitimle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan Uzaktan Eğitim Genelgesi’ne göre, uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak.

18 Eylül’e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, geçen öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

Genelgeye göre, bu amaçla geçen öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden “kritik konu ve kazanımlar” belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. Söz konusu derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayımlanacak. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak.

Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Üst sınıftaki kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB’in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.

YÜZ YÜZE 21 EYLÜL’DE

Yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de küçük sınıflardan başlayarak “seyreltilmiş” biçimde uygulanması öngörülüyor. Henüz kesin olarak açıklanmasa da ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin haftanın bazı günleri kısa süreli okula giderek, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte olması planlanıyor.