Öğrenciler dikkat! Ödemeler başladı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:30

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.

Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim"