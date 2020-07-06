Öğrenciler dikkat! Ödemeler başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.
Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.
Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim"
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