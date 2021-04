Öğrencilerden Biden’a mesaj var!

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:37

Geçtiğimiz yıla kadar Work and Travel’a katılarak yaz aylarını hem çalışarak hem gezerek değerlendiren gençler, vize kısıtlamaları dolayısıyla son iki dönemdir bu haklarından mahrum kaldı…

Covid-19 salgınından en çok etkilenen kitle gençler oldu... Gençler seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle evlere kapanıp, eğitimlerine online devam etmek zorundakaldı. Son dönemde tüm dünyada kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte gençler de bu rahatlatmadan faydalanmak ve haklarını almak istediklerini belirtmeye başladı. Öğrencilerin en büyük isteklerinden biri öğrenci değişim programlarına katılabilmek…

Öğrenciler bu yolda haklarını aramaya başladı hem de çok sevimli bir şekilde…

Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm dünya gençleri için düzenlediği Work and Travel değişim programı her yıl 150 bine yakın öğrencinin rüyalarını gerçeğe dönüştürüyordu…

1960’lardan bu yana düzenlenen programa Türkiye’den her yıl yaklaşık 6 bin öğrenci katılmaktaydı. Bu öğrenciler Work and Travel değişim programı sayesinde hem çalışabiliyor hem de Amerika’yı keşfedebiliyordu…

Bu durum Covid-19 salgını dolayısıyla geçtiğimiz yaz sekteye uğradı. Bu yaz ki durum ise vize görüşmelerinin açılıp açılmamasına bağlı. Öğrenciler kaderlerini sadece yetkililerin kararlarına bağlamamak için ipleri ellerine alıp, seslerini Amerika’ya duyurmaya karar verdiler. Öğrenciler son iki haftadır Twitter’de attıkları İngilizce ve Türkçe twitler ile TT olmayı başararak seslerini Amerika’ya ulaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

ÖĞRENCİLER WORK AND TRAVEL KONUSUNDA NEDEN BU KADAR ISRARCI?

Öğrenciler öncelikli olarak “Dünyadaki en popüler öğrenci değişim programlarından olan Work and Travel Programına katılmak bizim de hakkımız” diyor. Dünyadaki diğer gençlerin katılabildiği programa; Türkiye’ye uygulanan vize kısıtlaması dolayısıyla Türk gençleri katılamıyor. Bulgaristan, Sırbistan gibi ülkelerin vize başvurusu yapabildiği programa maalesef Türkiye’nin başvuru yapması şu an için mümkün değil.

Öğrenciler bu ayrımın ortadan kalkmasını ve J1 öğrenci vizelerinin açılmasını talep ediyorlar. Work and Travel öğrenci değişim programına katılmak isteyen üniversite son sınıf öğrencilerden Altan Arslan;

“Biz aslında hakkımız olanı istiyoruz. Bulgaristan ve Sırbistan’daki öğrenciler; 1 Nisan itibariyle öğrenci vizesine başvurup Work and Travel’a katılabiliyor. Biz neden katılamıyoruz? Yetkililere bunu soruyoruz aslında… Hepimiz Work and Travel’da çalışacağımız işlerimizi bulduk, mülakatları yaptık, kabullerimizi aldık. Nerede konaklayacağımız bile belli. Açık tarihli uçak bileti alan arkadaşlarımız bile var… Amerika’daki işverenler Türk öğrencileri tercih ediyor. Çünkü biz çok çalışıyoruz, güler yüzlüyüz…Türkiye’den giden arkadaşlarımızın çoğunun 2 işte birden çalıştığı oluyor. En çok bahşişi biz alıyoruz çünkü çalışmayı diğerlerine göre daha çok seviyoruz. Durum böyleyken neden vize görüşmelerini açmıyorlar bunu merak ediyoruz. İnanıyoruz ki yetkililer sesimizi duyacak” dedi.

Diğer bir öğrenci ise

“Biz Twitter’da çok yoğun faaliyetteyiz. 2 haftadır İngilizce ve Türkçe attığımız twitlerle TT listesine giriyoruz. Hatta ABD Konsolosluğu bizim twitlerimizi gördü ve geri dönüşte bulundu. İnanıyoruz ki Amerika’daki yetkililerde taleplerimizi görecek ve bu eşitsizliğe son verecek. Amacımız kimseyi kırmadan, üzmeden sesimizi duyurmak. Onlar da bizi üzmesinler istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdi. Emre Eroğlu isimli öğrenci ise “Konsolosluklar kapanalı neredeyse 1 yıl oldu, bu süreçte tüm dünya pandemi konusunda bilinçlendi. Ülkeler çeşitli normalleşme planları ile hayata dönmeye başladı. Hepimiz Amerika’yı seviyoruz ve bu yaz orada olmak istiyoruz. Eğer bu yaz da program gerçekleşmeyecekse hem programın hem de Amerika’nın imajı zedelenecek. İki ulus arasında köprü görevi gören biz gençleri daha çok seyahat etmeye, daha çok keşfetmeye ve daha çok bir araya gelmeye teşvik etmenizi bekliyoruz. Amacımız sesimizi Amerika Başkanı Joe Biden’a bile duyurmak. Biz amacımıza ulaşacağız” dedi.

“BULGARİSTAN’A VİZE VAR BİZE NİYE YOK?”

Konu hakkında bir de mektup yayınlayan öğrenciler mektuplarında Bulgaristan’a tanınan şansın kendilerine niye tanınmadığını soruyor. Öğrenciler Bulgaristan’da 1 milyon kişide bin 620 ölüm varken, Türkiye’de 1 milyon kişide 345 ölüm olduğunu söylüyor. Bulgaristan’da 1 milyon kişide 40 bin vaka görülürken, Türkiye’de 1 milyon kişide 33 bin vaka görüldüğünü vurguluyorlar.

Öğrenciler haklı olarak Bulgaristan’a tanınan ayrıcalığın daha az tehlikeli olan ülkemize neden tanınmadığını sorguluyor. Rakamların altını çizen öğrenciler programa başvuran tüm gençlere eşit şartlarda davranılması gerektiğini belirtiyorlar.

BİDEN’A SESLERİNİ DUYURMAK İÇİN BİR DE MEKTUP KAMPANYASI DÜZENLEDİLER…

Öğrenciler sadece Amerikan Konsolosluğuna ulaşmakla kalmak istemiyor... Onların asıl amacı Amerika’daki yetkililere seslerini duyurabilmek. Bunun içinde en tepe noktaya ulaşmayı hedefliyorlar. Yani Amerikan Başkanı Joe Biden’a…

Öğrenciler Joe Biden’a ulaşmak için düzenledikleri mektup kampanyasında; Amerika’nın Eski Başkanı Donald Trump döneminde gelen kısıtlamaların hala geçerli olmasının gereksiz olduğundan bahsediyor. Öğrenciler; Amerikan Başkanı Joe Biden’dan uluslararası değişim programlarını desteklemesini ve öğrenci vizelerinin önünü açmasını rica ediyor.

ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FIRSAT KAÇIYOR!

Farklı Kültürler Tanıyıp, İş Deneyimi Elde Edip, Birikim Yapma Şansını Kaçırmak İstemiyorlar…

Work and Travel programına katılabilmek için üniversite öğrencisi olma şartı bulunuyor. Bu sebeple üniversite son sınıfta bulunan öğrenciler için bu yaz son fırsatları… Üniversite son sınıf öğrencileri iş hayatına atılmadan önce Amerika’yı gezip, farklı kültürlerini tanıyıp, İngilizcelerini geliştirip, iş deneyimi kazanıp, bir yandan da para biriktirmek için son şanslarını değerlendirmek istiyor.

Konu hakkında konuşan Altan Arslan, “Pandeminin ortaya çıktığı geçtiğimiz seneden bu yana Amerika’dan güzel haber bekliyoruz. Bu sene üniversitedeki son senem. Bu seneden sonra Work and Travel’a katılamayacağım. Geçtiğimiz yıllarda Work and Travel’a katılan arkadaşlarımın kendilerini nasıl geliştirdiğini gördüm. Hem İngilizceleri gelişti hem de para kazandılar” dedi.

Bir diğer son sınıf öğrencisi ise “Work and Travel’ı sadece gezme programı olarak görmüyorum. Bu program aynı zamanda iş deneyimi de sağlıyor. Biz üniversiteden mezun olunca mülakatlarda iş deneyimi soruyorlar. Bu deneyime yurtdışında sahip olmak istiyorum. İşverenlerin yurtdışı iş deneyimi olanları daha çabuk işe aldıklarını biliyoruz, okuyoruz. Ben bu yüzden Work and Travel şansımı kaybetmek istemiyorum. Umarım sesimiz duyulur ve vize görüşmeleri kısa sürede başlar” dedi.

Work and Travel Nedir?

Work and Travel öğrenci değişim programı dünyadaki tüm gençlere sunulan bir çalışma ve kültürel değişim programıdır. Programa her yıl dünyanın dört bir yanından 150 bine yakın öğrenci katılır. Programa en çok Rusya, Çin, Ukrayna, Türkiye, Jamaika, Bulgaristan ve Brezilya’dan öğrenciler katılır. Türkiye’den her yıl 6 bine yakın öğrenci Work and Travel programına katılmaktadır. Öğrenciler program kapsamında 3 ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma ve bir ay da seyahat etme hakkı kazanır.

Programa genellikle yurtdışında eğitim almaya bütçesi yetmeyen öğrenciler katılmaktadır. Düşük ve orta gelirli aileler programı tercih etmektedir. Program sayesinde öğrenciler hem programa ödedikleri ücreti çıkartır hem de üzerine para biriktirme fırsatı yakalar. Bu sayede öğrenciler ailelerine yük olmadan yurtdışı deneyimi kazanır ve İngilizcelerini geliştirirler.

Yurtdışında dil eğitimi ücretlerinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin ne kadar karlı olduğu ortaya çıkmaktadır. (Yurtdışında 3 aylık dil eğitimi 10 bin Doları bulmaktadır.)

Work and Travel’a katılan öğrenciler genellikle hizmet sektöründe çalışmaktadır. Oteller, restoranlar, kafeler, büyük eğlence parkları değişim öğrencelerini işe almaktadır. Öğrenciler maaşlarını haftalık olarak alır.

Work and Travel değişim programında öğrenciler haftada 32-40 saat arası çalışmaktadır. Ek gelir kazanmak isteyen öğrenciler mesaiye kalabilmektedir. Mesaiye kalan öğrenciler saatlik ücretlerinin 1,5-2 katı maaş almaktadır. Öğrencilerin minimum kazancı aylık 2000 Dolar seviyesindedir.

