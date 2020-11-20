Öğrencilerin yarısından fazlası dersleri ebeveynlerin telefonundan sadece izliyor

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Covid-19 salgınının artışa geçmesi ile birlikte uzaktan eğitim tartışmaları yeniden başladı. EBA’ya 11 milyon öğrencinin eriştiğini ancak bu öğrencilerin yüzde 64’ün ailelerinin cep telefonları ile dersleri sadece izleyebildiğini söyleyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Uzaktan eğitime erişebilen öğrenciler de nitelikli bir erişim imkânına sahip değil” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasında, öğrencilere tablet dağıtımına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarın öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını, 30 bin tabletin daha 10 gün içinde öğrencilere ulaştırılacağını kaydeden Selçuk, “Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız” dedi.

8 AY GEÇTİ, HÂLÂ SORUNLU

Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan, MEB’in 21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasında EBA’yı 11 milyon 408 bin 915 öğrencinin kullandığına ilişkin verileri anımsattı.

Okulların salgın nedeniyle kapanmasının üzerinden 8 ay geçmesine karşın en az 4 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişim imkânı olmadığını vurgulayan Aydoğan, “Uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerin ise yüzde 64’ü, EBA’ya ebeveynlerinin cep telefonu ile ulaşmaya çalışıyor.

Veriler, uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerin de nitelikli bir erişim imkânına sahip olmadığını kanıtlıyor” dedi.

Selçuk’un tablet dağıtımına ilişkin açıklamasına dikkat çeken Aydoğan, “Öğrencilerin aylardır uzaktan eğitime erişim sorunu devam ederken bu sorunun hâlâ çözülmemiş olması kabul edilemez. Bu, izahı olmayan bir durum” ifadelerini kullandı.

Aydoğan, uzaktan eğitimde devamlılığın sağlanması için ebeveyn desteğinin şart olduğunu söyleyerek “Uzaktan eğitim sırasında ebeveynlerden birine mutlaka ücretli izin hakkı verilmeli. Yoksul ailelerin çocukları ve dezavantajlı tüm kesimlere düzenli eğitim desteği verilmeli. İhtiyacı olan tüm öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi için gerekli cihazlar ve internet erişimi ücretsiz olarak acilen sağlanmalı” çağrısında bulundu.