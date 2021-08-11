Öğrencilerin yıllardır çözülemeyen yurt sorunu

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:39

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, üniversite tercihlerinin yapıldığı bu günlerde iktidarın şimdiden öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde yurt sorununu çözmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “Üniversite tercihlerinin sonuçları açıklandığı zaman birçok aile çocuğunun barınması ile ilgili büyük kaygı yaşıyor. Öğrencilerimizin üniversite kazandıkları şehirlerde güvenle kalabilecekleri devlet yurtları ne yazık ki yeterli değil. Milyonlarca liralık ihalelere taşeronluk yapan TOKİ’nin önceliğinin öğrencilerimize güvenle kalabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayan yurtlar yapmak olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK FİYATLI YURTLAR AİLELERİ ZORLUYOR"

Sümer açıklamasının devamında yurt sorununa çözüm üretilmemesine tepki göstererek, “Çocukları üniversite kazandığı için sevinen aileler işin ekonomik boyutları ortaya çıktığı zaman sevinçleri kursaklarında kalıyor. Özellikle büyükşehirlerde özel yurtların çok yüksek fiyatlarda olması aileleri içinden çıkılmaz bir duruma sokuyor. Senelerdir devam eden öğrencilerin yurt sorununa ne yazık ki çözüm üretmiyor. Oysa TOKİ eliyle makul fiyatlı, kapasitesi yüksek çok güzel ve kullanışlı yurtlar yapılabilirdi.” dedi.

"TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAZANMAK AYRI OKUMAK AYRI DERT"

Orhan Sümer sözlerine şöyle son verdi:

“Ekonomik şartlar o kadar ağırlaştı ki bir öğrencinin evinin bulunduğu şehir dışında üniversite okuması başlı başına bir külfet haline dönüştü. Aileler bu yükü kaldırabilecek güçte değil. Devletin verdiği burs ve kredi ne yazık ki öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Üniversite boyunca verilen krediler daha sonra faiziyle geri alınıyor. Yandaş şirketlerin borçları tek kalemde silinirken öğrencilerimizin kredi borçları yıllardır silinmiyor. AKP iktidarı Türkiye’yi öyle bir duruma getirdi ki üniversite kazanmak ayrı okumak ayrı dert haline geldi.”