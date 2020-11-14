Öğretmene angarya!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulaması kapsamında öğretmenlere, EBA ve diğer uygulamalar üzerinden hafta içi saat 18.00’den sonra ve hafta sonları canlı ders görevi verilmeye başlandı.
Bu uygulama, öğretmenlerin hem yüz yüze hem uzaktan eğitim vermesi hem de bu derslere hazırlanması için evinde zaman geçirmesinin yanında, çalışma saatlerini oldukça geniş zamana yaydı. EğitimSen, uygulamanın sonlandırılması için MEB’e başvurdu. Uygulamanın hukuksal dayanağının olmadığı ve anayasada yasaklanan angarya kapsamına girdiği belirtilen yazı ile öğretmenlerin dinlenmesi ve kendisi ile ailesine zaman ayırması gereken saatte de çalıştığı vurgulandı.
‘GÜN BOYU EKRAN KARŞISINDALAR’
EğitimSen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlerin salgın sürecinde pazar günü hariç günün her saati çalıştırılabilen bir kesime dönüştürülmek istendiğini belirtti. Aydoğan, “Bu karar, aynı zamanda öğrencilerimizin gün boyu ekran karşısında kalmasına neden olmakta, sağlık açısından da hem öğrencilerimiz hem de öğretmen arkadaşlarımız açısından risk oluşturmakta, öğrencilerimizin dinlenme, beslenme, oyun oynama, kendine zaman ayırma hakkını da ellerinden almakta” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Merkez Bankası açıkladı
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi
Video Haberler
- Film seyreder gibi yıkımı izlediler
- Bakan'a zor soru... Espriyle karşılık verdi
- Beyoğlu‘nda feci ölüm!
- Sosyal medyayı hayrete düşüren sokak röportajı
- Miss Uganda güzellik yarışmasında skandal görüntüler
- Erdoğan anlam veremedi... Böyle uyardı!
- Süleyman Soylu'nun acı günü
- 'Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu'
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Merkez Bankası açıkladı
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi