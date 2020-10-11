Oğuz Kaan Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması

11 Ekim 2020 Pazar, 11:06

Kanal 42 Televizyonunda yayınlanan “Sümen Altı” programının bu haftaki konuğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı oldu. Salıcı, 2 hafta önce aynı programa katılan ve “FETÖ’nün her ayağına girildi, bir siyasi ayağına girilmedi” ifadesini kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’ya tepki gösterdi.

Salıcı, Kalaycı’ya “O zaman bu işin siyasi ayağına da gireydiniz. Elinizden tutan mı oldu? Hayıflanmanın bir anlamı yok, bu şikayeti ortağınıza yapacaksınız” dedi.

BAKLAVACI AYAĞINA GİRİLDİ SİYASİ AYAĞA GİRİLMEDİ

“Bunlar FETÖ’nün siyasi ayağına girmek istediler de ellerini birileri mi tuttu” diyen Salıcı, şunları kaydetti:

“FETÖ’nün baklavacı ayağına girdiler. Esnaf ve ticaret ayağına girdiler. FETÖ’nün siyasi ayağına girecek olanlar kim? Benim istihbarat örgütüm yok. Benim arkamda bir ordu da yok, polis teşkilatı veya kolluk kuvveti de yok. Yargı da yok ama iktidarın elinde bunların hepsi var. İktidar, ‘Bu işin siyasi ayağını araştırıyoruz, bununla ilgili önümüze somut veriler getirin’ diyemez mi? Peki neden bunlar denilmiyor? Bu denilse emin olun AK Partinin yarısı kalmaz. Partinin yarısı gider.”

FETÖ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK TORPİL VESİLESİYDİ!

Salıcı, “Bu isimlerin fotoğrafları gazetelerde yayınlandı. Siz, kaç tane CHP’li siyasetçinin fotoğrafını gördünüz? AK Parti, bu meseleyi parti içi yükselme, torpil vesilesi olarak görmedi mi? Bu, CHP’nin toprağında yetişmez. Hadi çıkarsınlar ortaya. Bu konudan şikayetçi olan MHP içindeki siyasi yönetici, bu sitemini ortağına söyleyecek” şeklinde konuştu.