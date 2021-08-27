Oğuz Kağan Güçtekin, Westerlo'ya transfer oldu
Fenerbahçe, genç oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'in Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, kadroda kendisine yer bulamayan genç oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'in Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de A takıma yükselen genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin, forma şansı bulması için Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
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