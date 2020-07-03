Oğuz Tansel Ödülü'nün sahibi belli oldu

03 Temmuz 2020 Cuma, 15:36

Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilecek Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödül töreni bu yıl 4 Temmuz Cumartesi akşamı ZOOM üzerinden gerçekleşecek.



Ödül ve ödül töreniyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Edebiyat dünyasında ‘’Üç Kanatlı Masal Kuşu’’ olarak anılan OĞUZ TANSEL, Öz Türkçeye olan tutku düzeyindeki sevgisiyle görkemli bir şiir dili yaratmıştır. 1940 kuşağının lirik ve özgün sesi Oğuz Tansel’i anılarda yaşatmak adına her yıl Oğuz Tansel Çocuk Yazını Araştırma Ödülü töreni gerçekleştirilmektedir. Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ödül töreni, 4 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı saat 20:30’da ZOOM platformu üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ve Ankara Aydınlığı Girişimi’nin desteklediği töreni sinema ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer sunacak. Genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla verilen Oğuz Tansel Yazını Ödülü bu yıl çocuk yazını dalında verilecek.

ÖDÜL BU YIL İKİ YAPITIN

Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ve en son Yalvaç Ural’ın kazandığı Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödülüne bu yıl iki yapıt layık görüldü. Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Güzel’in Kırmızı Kedi Yayınlarından çıkan “Eşikteki Çocuk #tween” adlı eseri 4 Temmuz akşamı ödülle taçlanacak. Çocukluğun tween (eşikergen) adıyla eşikte bırakılmasını, yetişkinleştirilmesini, cinsiyetleştirilmesini ve fetişleştirilmesini araştırdığı kitabında Ebru Güzel, bir yıldır tween farkındalığı panelleri düzenliyor. FBÜ Yeni Medya öğrencileriyle düzenledikleri panellerde aileleri çocukları bekleyen sosyal medyanın tehlikelerine karşı uyarıyor. Bir süredir nude atma akımıyla gündeme gelen bu soruna karşı Türkiye’de ilk kez tween kavramının araştırıldığı kitap çok dikkat çekmişti. Oğuz Tansel Ödülü ile bilimsel bir jürinin onayından geçen Eşikteki Çocuk yeniden değer kazanıyor. Gecede diğer ödülü kazanan yapıt Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Uslu’nun “Ödüllü Çocuk ve Gençlik Kitaplarında Toplumsal Bir Sorun Olarak Grup Düşmanlıkları: Kalıpyargı, Önyargı, Ayrımcılık” adlı doktora çalışması.

Adnan Binyazar, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, İlhan Gülek, Prof. Dr. Sedat Sever (Başkan) ve Metin Turan’ın seçici kurulda görev aldığı tören, pandemi duyarlılığı dolayısıyla bu yıl ilk defa online ortamda gerçekleşecek. Törende Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı, Prof. Dr. Sedat Sever, Yalvaç Ural, Metin Turan ve Tansel ailesi adına Prof. Dr. Aysıt Tansel konuşma yapacak. Ebru Güzel ve Dr. Esra Uslu’nun kabul konuşması sonrası tören müzik dinletisi ile son bulacak.