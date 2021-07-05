Oğuz Türkyılmaz, artan enerji ithalatına ve elektrik fiyatlarına dikkat çekti

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Özelleştirme adımını enerji sektörünün genelindeki durum açısından yorumlayan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, AKP iktidarının 20 yılda elektrik sektörünün üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerini içeren dikey bütünleşik yapısını bozduğunu vurguladı.

TEK KURULMALI

“Genel olarak enerji, özel olarak elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı toplum çıkarları doğrultusunda, kamu kuruluşları eliyle verilmesi gereken kamusal hizmetlerdir” diyen Türkyılmaz şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugüne değin bedeli yüz milyarca lirayı geçen kamu kaynaklarının aktarıldığı özel şirketlerin faaliyet gösterdiği elektrik sektörünün başarısızlığı açık, vardığı nokta ortadadır. Her yıl 40 milyar doları aşan enerji ithalatı ve son 2.5 yılda yüzde 70 artan elektrik, gaz fiyatları ve faturalarını ödeyemedileri için elektrik ve gazları kesilen binlerce aile bulunmaktadır.” TEİAŞ’nin özeleştirilme sürecinin durdurulmasını ve kamu yönetiminde özerk bir yapıya kavuşturulmasını isteyen Türkyılmaz, elektrik üretim, iletim, dağıtımı için Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) kurulması gerektiğini de vurguladı. Türkyılmaz, ayrıca iletimdeki gibi dağıtımda da kamu tekeli olması gerektiğini savunarak dağıtım şirketlerinin yeniden kamulaştırılmasını önerdi.