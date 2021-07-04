EMO'dan özelleştirme açıklaması: Siyasi partiler kendi kamulaştırma politika ve planlarını acil hazırlamalı

04 Temmuz 2021 Pazar, 16:34

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasına karşı açıklama yaptı.

"TEİAŞ özelleştirmesine cevap enerjide kamulaştırmadır!" başlıklı açıklamada, karardan derhal vazgeçilmesi, bunun yanı sıra enerji alanındaki tüm özelleştirmelerin iptal edilmesi ve yeniden kamulaştırma hareketi başlatılması gerektiği vurgulandı.

ÖZELLEŞTİRME PAHALILIĞI VE KARANLIĞI GETİRDİ

Açıklamada, "elektrik dağıtım bölgelerinde varlıkların daha verimli işletileceği, maliyetlerin ve kayıp-kaçağın düşürüleceği, arz güvenliğinin sağlanacağı ve kalitenin artacağı iddiasıyla yapılan özelleştirmelerin hiç de beklenen sonuçları vermediği, aksine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilerin olduğu karanlık bir Türkiye'yi getirdiği" belirtildi.

Son 20 yılda özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtım sektörünün bugün borç batağı içinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Şirketlerin kredi borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle enerji fiyatlarına zam üstüne zam yapılmakta, artışlar nedeniyle tüketicinin sırtındaki yük her geçen gün ağırlaşmaktadır. 1 Temmuz`dan geçerli olmak üzere yapılan yüzde 15`lik son zamla, asgari ücretle geçinen dört kişilik bir ailenin elektrik faturası aylık gelirlerinin yüzde 7-8`i düzeyine yükselmiştir" denildi.

Sektörün içinde bulunduğu tablonun elektrik enerjisinin ucuzlamasını imkansız kıldığının altı çizilen açıklamada "Özelleştirmeler; ucuzluk yerine elektrik tarifeleri, hizmet bedelleri ve uygulamaya esas düzenlemeler ile pahalılık getirmiş, tüketiciden dağıtım şirketlerine mali kaynak aktarmanın yasal yolunu oluşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"TEİAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ, ELEKTRİK SİSTEMİNİN AKLININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ DEMEKTİR"

TEİAŞ'ın önemine dikkat çekilen açıklamada "TEİAŞ'ın özelleştirilmesinin anlamı ülke çıkarları, güvenlik ve geleceğimiz açısından çok önemli ve kritiktir. Çünkü TEİAŞ sadece iletimden değil, şebeke verimliliğinden, planlamasından, projeksiyonlardan, ikili anlaşmalardan, sisteme dair her türlü altyapı ve ikincil mevzuattan da sorumludur. Yani TEİAŞ'ın özelleştirilmesi demek, elektrik sisteminin kalbinin ve aklının da özelleştirilmesi demektir" vurgusu yapıldı.

"KAMUCULUĞU SAVUNARAK, HALKI MÜCADELEYE ORTAK EDEREK..."

Kamu varlıklarının özel sermayeye devredilmesini durdurabilmek için bugün artık sadece özelleştirme karşıtlığına ilişkin söylemlerin yetmediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nu özelleştirilmeye hazırlayan yasa teklifinin TBMM'de ezici çoğunluk oylarıyla kabulü bir kez daha bunu ortaya koymuştur.

TEİAŞ'ın özelleştirilmesine söylem olarak karşı çıkmanın ötesine geçmek gerektiği açıktır. TEİAŞ'ın özelleştirmesini durdurmanın en etkili yolu, kamulaştırma politikaları ile halkı mücadele sürecine ortak etmektir. Bütüncül kamucu politikalarının toplumun en geniş kesimini oluşturan düşük gelirli, emeği ile geçinen yurttaşların çıkarlarını korumak açısından büyük önem taşıdığını hatırlatmak isteriz.

Siyasi partilere kendi kamulaştırma politika ve planlarını acil hazırlamalarını, TEİAŞ'ın özelleştirilmesine karşı mücadeleyi kamulaştırma politikaları ile yükseltmeleri çağrısını yapıyoruz.

Başta elektrik dağıtım bölgeleri olmak üzere enerji alanındaki tüm özelleştirmeler iptal edilmeli ve yeniden kamulaştırma hareketi başlatılmalıdır. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım süreçleri kamusal planlama anlayışı ile bütünlüklü bir yapıya kavuşturulmalı, üretimde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren kamu yararı esaslı yeni bir enerji politikası yaşama geçirilmeli ve TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararından derhal vazgeçilmelidir.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak TEİAŞ'ın özelleştirilmesine karşı demokratik ve hukuki her türlü mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."