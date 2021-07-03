Özelleştirmeler hız kesmiyor: MKE'nin ardından TEİAŞ

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:34

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek.