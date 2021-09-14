Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumunda yeni gelişme

14 Eylül 2021 Salı, 13:13

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Dün akşam saatlerinde koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara’da hastaneye kaldırılan Asiltürk’ün durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in sağlık durumu düne göre çok daha iyi.. Toparlanma sürecine giriyor diyebiliriz. Allah cc şifa versin. Amin." ifadelerini kullandı.